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İlk 500'e sadece Türkiye'den iki üniversite girebildi

İlk 500'e sadece Türkiye'den iki üniversite girebildi

İngiltere merkezli kuruluşun, 2019’da en iyi üniversiteler anketinde ABD'den Massachusetts Institute of Technology (MIT) en iyi üniversite seçildi. Türkiye'den Koç Üniversitesi 448., Bilkent Üniversitesi ise 456. sırada yer aldı.

Yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren uluslararası bir kuruluş olan Quacquarelli Symonds (QS), 2019'un en iyi üniversitelerini açıkladı.

Listenin ilk 4 sırasını Amerikan üniversiteleri aldı. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) zirvenin sahibi olurken, onu Stanford ve Harvard takip etti.

Listenin dördüncü sırasında California Institute of Technology (Caltech), beşinci sırasında ise İngiltere'den Oxford Üniversitesi yer aldı.

Listedeki ilk 10 üniversiteden 5'i, ABD’de bulunuyor.

QS 2019 sıralamasına göre İngiltere'den 4, İsviçre’den ise bir üniversite ilk 10’da yer alıyor. 

İlk 500’de Türkiye’den 2 üniversite var

Listenin ilk 500’ünde Türkiye’den 2 üniversite yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 431-440 bandında yer alan Koç Üniversitesi bu yılki sıralamada 448. oldu.

2018 verilerine göre 421-430 bandındaki Bilkent Üniversitesi ise 2019 sıralamasında 456.

Sabancı 501-510 bandında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 551-560 bandında, Boğaziçi Üniversitesi 571- 580 ise bandında bulunuyor. 

Bu okulları 651-700 bandındaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip ediyor.

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ise sırasıyla 801-1000 bandında yer alıyor. 

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