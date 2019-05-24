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Elon Musk'ın çığır açacak projesi için uzaya 60 uydu fırlatıldı

Elon Musk'ın çığır açacak projesi için uzaya 60 uydu fırlatıldı

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi. 

Elon Musk'ın kuruculuğunu üstlendiği SpaceX firması, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün gece geç saatlerde başarılı bir şekilde fırlatıldığını belirtti.

SpaceX, dev internet projesi Starlink ağı için yaklaşık 12 bin uzay aracını uzaya göndermeyi hedefliyor.

Elon Musk, daha önce Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini söylemişti. 

Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor. 

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