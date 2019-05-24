HABER /  POLİTİKA

Tunceli Belediyesi tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararına durdurma

Tunceli Belediyesi tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararına durdurma

Tunceli Belediyesi, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin aldığı karar, Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

7 Mayıs'ta Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye hizmet binasında "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alındı.

Karara birçok kesimden tepki

Bu karar üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Maçoğlu'nu seçimden önce destekleyenlerin de aralarında bulunduğu ülke genelinde bir çok kişi bu duruma karşı çıkarak tepkilerini dile getirildi.

Valilik başvurdu, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Meclis kararının Tunceli Valiliği'ne gelmesi üzerine aynı gün valilik, Tunceli Belediye Başkanlığı'ndan "Tunceli" ibaresinin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair karar aldığını anımsatarak söz konusu belediye meclisi kararının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkamesi'ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulundu.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararı görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

"Gereken koşullar oluştu"

Mahkemenin kararında, "Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır.

7 günlük itiraz süresi

Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, yada savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci
Foto Galeri "İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İlk 500'e sadece Türkiye'den iki üniversite girebildi
İlk 500'e sadece Türkiye'den iki üniversite girebildi
İstanbul Havalimanlarında rötar! Uçaklar yönlendiriliyor, zorunlu iniş yapıyor
İstanbul Havalimanlarında rötar! Uçaklar yönlendiriliyor, zorunlu iniş yapıyor
Eski savcı Osman Şanal'ın FETÖ'den alacağı ceza belli oldu
Eski savcı Osman Şanal'ın FETÖ'den alacağı ceza belli oldu
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na 10 ay hapis cezası!
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na 10 ay hapis cezası!
CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi
CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi
Ali Koç milli futbolcuyla balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Ali Koç milli futbolcuyla balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Selfie çekmek isterken kendini pompalıyla vuran yurdum insanı
Selfie çekmek isterken kendini pompalıyla vuran yurdum insanı
Murat Kurum Yusufeli sakinlerine söz verdi
Murat Kurum Yusufeli sakinlerine söz verdi
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
Kütahya Simav'a doğalgaz müjdesi Ak Partili vekiller açıkladı
Kütahya Simav'a doğalgaz müjdesi Ak Partili vekiller açıkladı
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Yorumlar 1 yorum