İmamoğlu İngiliz Financial Times'a konuştu

İngiltere merkezli yayın yapan Financial Times gazetesi CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile konuştu. İmamoğlu Türkiye medyasıyla ile ilgili konuştu.

"CNN Türk İstanbul seçimlerinde taraf tuttuğu için eleştiri altında" başlıklı bir haber yayımlayan Financial Times kanalın muhalefet aleyhine yayın yaptığına yönelik iddialarda bulundu.

Financial Times ayrıca CNN'in CNN Türk'ün yayınları yüzünden zor durumda olduğunu iddia etti.

CNN'e denetleme çağrısında bulundu

İddialarla ilgili Ekrem İmamoğlu da CNN'e isim hakkını kullandırdığı CNN Türk ilgili denetleme çağrısında bulundu.

İmamoğlu, "CNN kendi ismini taşıyan şirketin Türkiye'de nasıl hareket ettiğini, nasıl haber verdiğini takip etmeli. Eskiden CNN TÜRK herkese eşit mesafeden davranan bir merkez medya organıydı. Artık bize göre CNN Türk merkez medya organı değildir." dedi.

CNN'le yönelimlerinin zıt olduğunu söyledi

Gazete, CNN Türk'ün Demirören Holding tarafından satın alınmasından beri kanalın taraflı yayın yaptığı suçlamalarında da bulundu.

Financial Times, Amerikan CNN kanalının ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır baskısı karşısında basın özgürlüğü kampanyacısı olarak konumlandığını, Rupert Murdoch'ın Fox News kanalının Trump yönetiminin ateşli bir savunucusu olduğunu; her iki kuruluşun Türkiye'deki isim haklarını kullanan kanalların yönelimlerinin ise taban tabana zıt olduğunu yazdı.