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Ekrem İmamoğlu'ndan bomba "Binali Yıldırım" sözleri: Zevkle istediği yerde

Ekrem İmamoğlu'ndan bomba "Binali Yıldırım" sözleri: Zevkle istediği yerde

Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'la televizyon programına katılıp katılmayacağı ilişkin soruya, "İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Düşünsün taşınsınlar, nasıl bir karar mekanizması varsa kendilerine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplumun bu sıkıntılı günlerini paylaşmamız gerekiyor"

CHP'li İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında Pendik Çamçeşme mahallesindeki semt pazarında vatandaşlarla buluştu. Pazarı gezip vatandaşlarla konuştuktan sona gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan İmamoğlu, ''Vatandaşlar ekonomik vaatlerinizi merak ediyor?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:

Elbette ekonomik sıkıntılar üst seviyede. Biz de ekonomi öncelikli politikalarımızı anlatıyoruz. Toplumun bu sıkıntılı günlerini paylaşmamız gerekiyor. Onu öncelediğimizi herkes biliyor. Keşke şu günler bu politikaların uygulandığı günler olsaydı. Ama ne yazık ki ülke, bir adaletsizliği, hukuksuzluğu konuşuyor. Keşke bu ifade ettiğimiz açlık sınırı altındaki ailelere sunacağımız ekonomik imkanlar, ayni imkanlar, etinden sütüne… Bunları dinleseydi insanlar. Şu günler paylaşarak, uzlaşarak, ekonomiyi canlandırma yönünde adımlar atabilseydik. Ama ne yazık ki bir avuç insanın demokrasiye uğrattığı o kötü günleri konuşuyoruz. Atlatacağız.

"Zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle"

İmamoğlu, ''Rakibinizle bir ekranda konuşacak mısınız?'' sorusunu "Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle. Benden nasıl bir cevap bekliyorlar, bilmiyorum. Daha ne olsun. Bu nedir? Sohbet etmektir, konuşmaktır, konuşabilmektir, insanlara cesaret verebilmektir. Bundan daha güzel ne olabilir?" şeklinde yanıtladı.

"Nasıl bir karar mekanizması varsa, kendilerine bırakıyoruz"

Gazeteciler, "Binali Yıldırım, 'Kendi başıma karar veremem' derken sizi kastettiğini söyledi" şeklinde araya girince İmamoğlu, "Pası bana atıyorsa, ben 10 gündür söylüyorum. Hadi tamam, pası aldık. Cevap da veriyoruz. Zevkle. Düşünsünler, taşınsınlar, nasıl bir karar mekanizması varsa, kendilerine bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

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