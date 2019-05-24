Jetler havalandı! Kuzey Irak'ta PKK hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Irak'ta Zap, Avaşin, Basyan'a hava harekatında terör hedefleri imha edildi" denildi.
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, PKK'lı teröristler, iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere havanlı saldırı gerçekleştirmişti.
Saldırıda, bölgede görevli 1 asker şehit olmuştu.
"Ateş altına alındı"
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı" denildi.
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