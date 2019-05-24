Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan Bülent Tezcan'a YSK tepkisi!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Bülent Tezcan'ın YSK üyeleriyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Akbaşoğlu, 11 üyedem 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir'' dedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin Danışma Kurulunun toplanamaması üzerine YSK'nin İstanbul seçimlerine yönelik verdiği iptal kararına ilişkin Meclis araştırma önergesi görüşüldü. CHP grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, YSK'nin kararını eleştirerek, "Ortada ne bir iptal gerekçesi var ne de bir gerekçeli karar var, ortada talimatla verilen iptal kararının bahanesi var." görüşünü savundu.

4 hukukçunun tarihe düştüğü vicdan notudur

Gerekçeli kararın muhalefet şerhi kısmına işaret eden Tezcan, "38 sayfalık muhalefet şerhi, özellikle bu karara karşı çıkan, vicdanları temiz ve bu konuda 'Yanlıştır kardeşim, bu olmaz, hukuka aykırı.' diyen, yargıç gibi davranan vicdanlı hukukçuların, vicdanlı 4 hukukçunun tarihe düştüğü vicdan notudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yerinden söz alarak, Tezcan'ın, AK Parti'lilerin YSK'nin kararını okumadığı şeklinde ithamda bulunduğunu söyledi.

YSK'nın 11 üyesinden 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinden 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün görüşler muhteremdir ama çoğunlukla karar verilir. Ben bu konuda 11 üyeyi de buradan tebrik ediyorum, kendi özgür kanaatlerini ortaya koymuşlar." dedi. Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sandık başkanları var ve bu 212 bin küsür oya etki ediyor

CHP dedi ki 29 bin fark var, bütün millet gördü ki her gün oylar düştü düştü 13 bin farka geldi ve sonuç itibarı ile Yüksek Seçim Kurulu diyor ki, “754 tane sandıkta hukuka aykırı durum var. 298 sayılı kanunun 22. maddesindeki emredici hükümler hiçe sayılarak 754 sandıkta, memur olmayan başka yerlerden bulunmuş sandık başkanları var ve bu 212 bin küsür oya etki ediyor.

Hassasiyet gösterilmemiştir

Dolayısıyla bu hususlar seçimin güvenilirliğine etki ediyor. Şekil hukuku olan emredici hükümlere mutlak riayeti öngören bu konuda maalesef gerekli hassasiyet gösterilmemiştir” diye tespitini yapıyor.