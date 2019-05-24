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UEFA'dan Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA'dan Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı. Fenerbahçe'nin ise Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.

UEFA, Finansal Fair Play anlaşması imzalayan Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladı. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının Mayıs ayında imzalanan anlaşmanın şartlarını karşılayamayan Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi. 

UEFA ayrıca, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto'nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.

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