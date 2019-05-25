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Perşembe gününe dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019

Perşembe gününe dikkat Koç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019

İkili ilişkiler ve özel hayatla ilgili konularda ve parasal işlerinizde perşembe günü güzel sonuçlar devrede olacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı.27 Mayıs-2 Haziran haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Hafta biraz isteksiz enerjilerle başlayabilirsiniz sevgili Koç’lar. Başkalarına yardım etme isteğiniz yüksek olacak. Kafanız geçmiş konu ve olaylarla dolu ve karmaşık olabilir. Pazartesi ve salı akşam saatlerine kadar dikkatli adımlar atmalısınız.

Bu hafta özellikle perşembe günü yanılgılara dikkat etmekte fayda olacak. Önemli girişimleriniz ve konuşmalarınız varsa diğer insanlardan alacağınız geri dönüşler yanıltıcı etkilerle dolu olacak.

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