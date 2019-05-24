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CNN Türk'ten İmamoğlu'na yalanlama

CNN Türk'ten İmamoğlu'na yalanlama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında CNN Türk'e yönelik suçlamalarına açıklama geldi. CNN Türk, İmamoğlu'nun kendi personelleriyle ilgili açıklamalarının doğru olmadığını duyurdu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'teki programı sonrası dört kameramanın işine son verildiği haberi yalanlandı.

CNN TÜRK televizyonundan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Tarafsız Bölge programı sonrası kameramanların kovulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Açıklamada CNN TÜRK’e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili İlettiği yazılı belge de yer aldı. Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ’’Medya Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı "Tarafsız Bölge" isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir "yayın nedeniyle personel çıkartıldığı" gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz’’ denildi.

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