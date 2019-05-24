Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü 6'ncı dakikada Visca atarken, Alanyaspor'un golünü 16'ncı dakikada Fernandes kaydetti. Medipol Başakşehir, bu sonucun ardından Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 67 puanla 2'nci sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 44 puanla noktaladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Medipol Başakşehir ligin son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir maça hızlı başlarken, 5. dakikada Visca'nın golüyle 1-0 öne geçmeye başardı.

Aytemiz Alanyaspor'un bu gole cevanı ise 16. dakikada Fernandes'ten geldi. Yıldız futbolcu kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kalınca Medipol Başakşehir ve Eytemiz Alanyaspor sezonu birer puanla kapatmış oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - 1 :AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (Dk. 85 Volkan), Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan (Dk.89 Soner), Gökhan, Visca,Napoleoni (Dk. 65 Robinho), Elia, Bajic

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Cenk, Welinton, Caulker, N'Sakala (Dk. 78 Emre Bkir), Ceyhun, Ozan, Efecan, Villafanez (Dk. 81 Hasan), Fernandes (Dk. 72 Obi), Cisse

GOLLER: Dk. 6 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 16 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)