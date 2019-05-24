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Muğla'daki cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

Muğla'daki cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yol tartışması nedeniyle işlendiği düşünülen cinayetin gerçek sebebinin 'yasak aşk' olduğu ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, C.K.'nin, otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan K. ile tartışması cinayetle sonuçlandı. Trafikte maganda cinayeti sanılan olayda gerçek polis tarafından gözaltına alınan C.K.'nin ifadesiyle ortaya çıktı. C.K., amcasının kızıyla evli olan Özkan K.'yi eşiyle ilişkisi gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu öldürmüş.

Milas'ın Akkent Mahallesinde meydana gelen olayda; Özkan K., seyir halindeyken iddiaya göre şerit ihlali yaparak otomobili ile C.K.'nin önünü kesti. Kaza riski yaşayan C.K. ile Özkan K. araçlarından inerek tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., Özkan K.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özkan K., kanlar içerisinde yere yığılırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafikte maganda cinayeti sanılan olayın 'yasak aşk' tartışmasıyla yaşandığı ortaya çıktı. C.K., amcasının kızıyla evli olan Özkan K. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği av tüfeği ile Özkan K.'yi vuran C.K., olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu. Özkan K'nin cesedi incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken; C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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