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Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA Adapazarı'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Orhan Cami'nde meydana gelen olayda; ikindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, cami cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı.

Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi. Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Tabancayı almaya kalkıştı

İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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