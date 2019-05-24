Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle müthiş bir çıkışa imza atarak, dördüncü sıraya kadar yükselen Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. 3 puana ulaşan bordo mavililer Beşiktaş'ın puan kaybetmemesi sonrası sezonu 4. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasındaki Karadeniz derbisinde kazanan Ç. Rizespor'u 3-2 yenen Trabzsonpor oldu.

Ç. Rizespor ile Trabzonspor arasındaki mücadelede ilk gol Boldrin'den geldi. 16. dakikada Muric'in kısa düşen vuruşunda Trabzon defansının bir anlık duraklamasından faydalanan Boldrin takımını öne geçiren isim oldu.

Trabzonspor, Rize'nin golüne 20. dakikada Rodallega ile karşılık verdi. Sol kanatta topla buluşan Anthony Nwakaeme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hugo Rodallega, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın solundan köşede ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

Trabzonspor, beraberlik golünden 3 dakika sonra öne geçti. Hızlı gelişen atakta Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Hugo Rodallega altıpas önünde vuruşunu yaptı. Gökhan Akkan'dan dönen meşin yuvarlak pozisyonu önlemek isteyen Dario Melnjak'a çarparak kaleye gitti, konuk takım öne geçti.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan gönderdiği uzun pasla topla buluşan Abdülkadir Ömür hızla ceza alanına girerek hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturdu. Önce ofsayt kararı veren hakem, VAR'ın uyarısıyla gol kararı verdi ve fark ikiye çıktı.

2. yarıda Çaykur Rizespor farkı indirmek için baskısını artırdı ve 65'te bunu başardı. Sezonun 2. yarısının yıldızlarından Vedat Muric'in golü ile maçta farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Vedat Muric, altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla bu sezon ki 16. golüne imza attı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Trabzonspor, sezonu 63 puanla 4. sırada tamamladı. Bordo mavililer, ülkemizi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Ç. Rizespor ise 41 puanla sezona son noktayı koydu.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - 3 :TRABZONSPOR

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Saadane, Melnjak, Musa (Dk. 46 Umar), Azubuike (Dk. 84 Abarhoun), Chahechouhe (Dk. 73 Mustafa), Boldrin, Samudio, Muriqi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa (Dk. 22 Ekuban), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf (Dk. 90+3 Toure), Nwakaeme, Rodallega (Dk. 90+5 Murat Cem)

GOLLER: Dk. 16 Boldrin, Dk. 65 Muriqi (Çaykur Rizespor) - Dk. 20 Rodallega, Dk. 24 (KK) Melnjak, Dk. 43 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Boldrin (Çaykur Rizespor) - Novak (Trabzonspor)