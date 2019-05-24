Erdoğan'dan 'ÖTV uygulaması' açıklaması: Süresini uzatabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da esnaflarla iftarda buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'nin sıfırlandığını hatırlatarak, gerekirse ay sonunda uygulamanın süresinin uzatılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilerin merakla beklediği konuda ise, "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın." dedi.

UBER ve ÖTV konusu

Erdoğan, "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." diye konuştu.

Göz mü yummalıydık?

"YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?

23 Haziran'da yine kazanırsınız

31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz.

Hırsızın hiç mi suçu yok?

Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"