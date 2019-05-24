Sivasspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Sivasspor'a deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta 4-3 mağlup oldu. Gol yağmuru gibi geçen maçta Sivasspor'da Rybalka 2 gol atarken Hakan ve Kone, kırmızı beyazlıların diğer gollerini atan diğer isimler oldu. Galatasaray'ın golleri ise Linnes ve Muğdat (2)'tan geldi. Sarı kırmızılılar böylece sezonu mağlubiyetle tamamladı.

Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapattı. Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'ın maçtaki gollerini Linnes ve Muğdat (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un galibiyet golleri de Sergiy Rybalka (2) Hakan Arslan ve Kone'den geldi.

Bu sonucun ardından şampiyon Galatasaray sezonu 69, Demir Grup Sivasspor da 41 puanda kapattı.

Maçtan önemli dakikalar

2'nci dakikada Donk sağdan ceza alanına hareketlenen Linnes'i gördü. Linnes'in uygun durumda yerden vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada soldan Ziya ceza alanına girip içeri çevirdi, Muhammet'in vurmak istediği topu savunma uzaklaştıramadı, yükseklik kazanan topa röveşata deneyen Muhammet topu üstten dışarı önderdi.

14'üncü dakikada Muhammet'in pusunda sağdan Douglas ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa uygun durumdaki Muhammet dokunamayınca savunma uzaklaştırdı.

22'nci dakikada ceza alanına paslarla yaklaşan Douglas'ın şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

24'üncü dakikada sağdan Diabate'nin getirdiği topu cza alanında Muhammet, solda uygun durumdaki Erdoğan'a aktardı. Onun ceza alanı içinde önünü boşaltıp yaptığı vuruş yandan auta gitti.

31'inci dakikada ceza alnı dışından Muhammet'in şutunda İsmail Çipe üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

32'nci dakikada Demir Grup Sivasspor, Douglas ile etkili geldi ve sol çaprazdan hareketlenen Muhammet'e topu aktardı. Onun sol ayağı ile kale önüne çevirdiği top yandan auta gitti.

34'üncü dakikada Galatasaray ceza alanı çevresinde etkili paslarla geldi. Sağdan Linnes'in çevirdiği topu Muğdat plase bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

42'nci dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde karambolde kalan topu Rybalka yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-2.

44'üncü dakika sağ çaprazdan ceza alanına giren Muhammet sert vurdu, savunmada son anda Semih ayak koyarak tehlikeyi önledi.

45'inci dakikada sol kanattan Erdoğan etkili geldi, ceza alanına girip kaleye gönderdiği topu İsmail Çipe çeldi. Boşta kalan topu Hakan Arslan filelere göndererek skoru eşitledi: 2-2.

45+1'de Hakan Arslan bir kez daha kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda İsmail Çipe gole izin vermedi.

47'nci dakikada sağdan ceza alanına giren Diabate sol ayağı ile kaleyi denedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

53'üncü dakikada sağdan Douglas hareketlendi, ön direğe kestiği topa Muhammet'ten önce dokunan Semih topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada sağdan Diabate'nin ortaladığı topa arka direkte Kone kafa vuruşu yaptı, top yandan auta gitti.

66'ncı dakikada ceza alanı dışından Torje'nin şutunda kaleci İsmail parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

73'üncu dakikada Demir Grup Sivasspor savunmasında Papp'ın hatasında Donk sağdan hareketlendi, topu boş durumdaki Sinan'a aktardı. Onun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

77'nci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Özer'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Rybalka düzgün bir vuruşla kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-2.

79'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor, Kone ile farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı dışından Rybalka'nın sert şutunda kaleci İsmail Çipe'nin çeldiği topu takip eden Kone düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

82'nci dakikada sol kanattan Galatasaray atağında Ömer'in ortaladığı topu Muğdat kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 4-3.

87'nci dakikada ceza alanı dışından Donk'un sert şutunda top yandan az farkla auta gitti.

90+4'te soldan Torje kale içine çevirdi, yakın mesafeden Kone dokundu, kaleci İsmail Çipe ayakları ile mutlak golü önledi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 4 - 3 :GALATASARAY

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Mert Ergin Gözütok

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 67 Papp), Ziya, Diabate, Hakan, Özer, Rybalka, Erdoğan (Dk. 64 Torje), Muhammet (Dk. 57 Kone)

GALATASARAY: İsmail Çipe, Linnes, Semih, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 57 Ömer), Yunus (Dk. 75 Ahmet Çalık), Selçuk, Donk, Ndiaye (Dk. 46 Onyekuru), Sinan, Muğdat

GOLLER: Dk.42 - Dk. 77 Rybalka, Dk. 45 Hakan Arslan, Dk. 79 Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 2 Linnes, Dk.34 - Dk. 82 Muğdat (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Özer, Rybalka (Demir Grup Sivasspor) - Onyekuru (Galatasaray)