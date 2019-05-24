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Fenerbahçe Brahimi'ye 3 Milyon Euro teklif edecek

Fenerbahçe Brahimi'ye 3 Milyon Euro teklif edecek

Portekiz'in en önemli gazetelerinden A Bola, Fenerbahçe'nin, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yacine Brahimi'ye 3 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 3 milyon euroluk bir teklifte bulunacağını yazdı.

Porto ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Cezayirli kanat oyuncusu Yacine Brahimi'nin yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu. Adı, bir süredir Fenerbahçe için de geçen 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgili bugün Portekiz basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Türkiye'ye gelme ihtimali arttı

Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı Lacivertli kulübün Brahimi için 3 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 3 milyon euroluk bir teklifte bulunacağını yazdı. Gazete, oyuncuyla yakından ilgilenen İngiliz ve İspanyol kulüplerinin bu ücretlere yanaşmasının imkansız olduğu ve Brahimi'nin Türkiye'ye gelme ihtimalinin arttığı yorumunda bulundu.

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