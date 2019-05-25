Boğa Burcu hafta hızlı ve hareketli başlıyor Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı. 27 Mayıs- 2 Haziran haftasında Boğa burcunu neler bekliyor?Çarşamba ve perşembe günleri ise biraz içinize dönük olabilirsiniz.

Haftaya hızlı, hareketli ve çevrenizden alacağınız güzel etkileşimlerle merhaba diyeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Pazartesi ve salı günü vaktinizi daha çok sosyal çevrenizdeki insanlarla harcayacaksınız.

Çarşamba ve perşembe günleri ise biraz içinize dönük olabilirsiniz. Bu hafta gücü iyi yönetmeniz gerekecek. Stres ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek olacak.

Perşembe günü sosyal çevrenizde beraber iş yaptığınız arkadaşlarınız ya da danıştığınız insanlar sizleri yanıltabilirler. Cuma günü parasal işlerinizde güzel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Para ile ilgili konularda beklentiniz yüksek olabilir ama düşündüğünüz şey elinize geçmeyebilir.

Bu etkilere dikkat etmelisiniz. Bu hafta ikili ilişkilerden yana şansınız daha kuvvetli olacak. Özellikle girişimlerinizle ilgili konularda ve geleceğe yönelik adımlarınızda sağlam ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun.