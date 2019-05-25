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Yengeç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 cuma günü destekleneceksiniz

Yengeç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 cuma günü destekleneceksiniz

27 Mayıs-2 Haziran haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.Aşırı iyimser adımlar atmaya meyilli olabilirsiniz. Bazen verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz.

Dış ortamlarda bulunmak ve gezmek aynı zamanda kendinizi ifade etmek bu hafta boyunca önemli olacak sevgili Yengeç’ler. Sıkıntıya gelemeyip en ufak bir olayda alıp başınızı gitmek isteyebilirsiniz.

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri kariyer ve iş odaklı olacaksınız. Yaptığınız işlerin görünmesini daha fazla isteyeceksiniz. Geri planda durduğunuz bir dönem olacak. İş hayatınızda aklınıza büyük fikirler gelebilir. Biraz abartılı davranabilirsiniz.

Aşırı iyimser adımlar atmaya meyilli olabilirsiniz. Bazen verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Perşembe günü hayal kırıklıklarına karşı hazırlıklı olmalısınız.

Özellikle başka insanlarla yapacağınız işlerde karşı tarafı yanlış yönlendirebilirsiniz. Bu hafta sosyal çevre ilişkileriniz, ev ve aile hayatınız konusunda kalıcı, doğru ve tabiki uzun soluklu adımlar atacaksınız. Cuma günü bu anlamda destekleneceksiniz. Güzel bir hafta olsun.

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