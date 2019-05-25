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Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Harizan 2019 parasal konular önemli Aslan Burcu

Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Harizan 2019 parasal konular önemli Aslan Burcu

Kariyerinizde hayatınıza etki eden insanlardan göreceğiniz destekler yüksek olacak. 27 Mayıs-2 Haziran 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.

Maddi konular ve bu alanda atılacak adımlarla haftanız başlayacak sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Birkaç gün boyunca parasal konular hayatınızın merkezinde olabilir.

Çarşamba ve perşembe günleri daha çok uzaklardan alacağınız haberler devrede olacak. Bir seyahat olabilir ya da diğer insanlarla olan konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz.

Kariyerinizde hayatınıza etki eden insanlardan göreceğiniz destekler yüksek olacak. Özellikle cuma günü kalıcı ve uzun soluklu bir işe imza atabilirsiniz. Perşembe gününe dikkat etmekte fayda var.

Sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla olan para ilişkilerinizle yanılgılara açık olabilirsiniz. Kolay aldanmalar, hayal kırıklıkları, sıkıntı ve problemler gibi etkilere karşı dikkatli olmasınız. Aynı zamanda parasal konular ve eğlence konularını çok fazla abartmamalısınız. Güzel bir hafta olsun.

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