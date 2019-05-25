Başak Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019 özel hayat keyifli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 27 Mayıs-2 Haziran haftasında Başak burcunu neler bekliyor?Aşırı iyimser ve keyifli olduğunuz zamanlardan bir tanesi ama diğer taraftan ilişkilerde bazı hayal kırıklıkları ve sorunlar da görülebilir.

İkili ilişkiler ve özel hayatınızla alakalı güzel bir hafta başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Karşı taraftan alacağınız bilgiler bu hafta başı sizin için önemli olacak.

Bu hafta kariyer ve işle ilgili konular önem kazanırken aile büyüklerinize karşı tutamayacağınız sözler altına girmemeye özen göstermelisiniz. Özellikle cuma günü bu etki karşınıza gelecek.

Aşırı iyimser ve keyifli olduğunuz zamanlardan bir tanesi ama diğer taraftan ilişkilerde bazı hayal kırıklıkları ve sorunlar da görülebilir. İlişkilerinizin geleceğine dair bu hafta kalıcı, uzun soluklu ve sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Özelikle perşembe ve cuma günü ilişkiler anlamında destekleneceksiniz. Aynı zamanda para alanlarında da aynı desteği göreceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.