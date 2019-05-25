SON DAKİKA
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü verilecek Haberin devamı.
HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

AK Parti'den İstanbul seçimi için bomba hamle

AK Parti'den İstanbul seçimi için bomba hamle

Usulsüzlüklerin 23 Haziran’da tekrarlanmaması için önlem alan AK Parti, sandık başlarında tecrübeli kadrolara görev verecek. AK Parti’nin sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri daha önce görev yapmış ve seçim hukukunu bilen kişiler arasından oluşacak. AK Parti müşahit sayısını da artıracak. Her okula, her kata da müşahit koyacak.

AK Parti, yenilenecek İstanbul seçimi için sandık teşkilatlarında "tecrübe" değişimine gitti.

Usulsüzlüklerin 23 Haziran’da tekrarlanmaması için önlem alan AK Parti, sandık başlarında tecrübeli kadrolara görev verecek. AK Parti’nin sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri daha önce görev yapmış ve seçim hukukunu bilen kişiler arasından oluşacak. Özellikle 31 Mart seçimlerinde sıkıntı yaşanan sandıklar bu isimlere emanet edilecek.

AK Parti işi bu kez sıkı tutuyor

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da geçerli olduğu halde geçersiz sayılan oylar, birleştirme tutanaklarında yanlış yazılan rakamlar, sayım sırasında yapılan hatalar seçimin kaderini belirledi. Seçim sonrasında yapılan itirazlar sonucunda iki aday arasındaki fark hızla erimesine rağmen oyların tamamının sayılamaması nedeniyle gerçek rakamlara erişilemedi. Bu nedenle AK Parti, YSK’nın iptali sonrasında bu hataların tekrarlanmaması için sandıklarda görev yapan isimleri özenle belirleyecek.

Birkaç seçim deneyimi olmalı

AK Parti sandık kurullarında görev yapacak ve sandıklara müşahit olarak görev alacak üyelerinde tecrübe arayacak. Daha önceki seçimlerde görev yapmış ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamış isimlere tekrar görev verecek. Birkaç seçim geçirmiş, seçim hukukundan en az bir hukukçu kadar anlayacak kişiler arasından seçilecek. Müşahitlerin bir kısmının da hukukçular arasından seçilmesi değerlendiriliyor.

Hatalara anında müdahale edilecek

Özellikle daha önceki seçimlerde görev almış ama son seçimlerde göreve talip olmamış isimlerle görüşülerek bunların sandıklara sahip çıkması istenecek. AK Parti bu önlem ile hataların anında tespit edilerek sayım işlemi sırasında itiraz edilmesini hedefleyecek.

Tecrübe konusunda yetersiz olan AK Partili sandık görevlileri için ise eğitimler yoğunlaştırılacak. Sandık başından yaşanan olumsuz örnekler üzerinden sandık görevlilerine eğitim verilecek. Bu şekilde 23 Haziran’da sayım sırasında en az hatanın yapılması sağlanacak.

Her kata her sandığa müşait

AK Parti müşahit sayısını da artıracak. Her okula, her kata da müşahit koyacak. Böylece İstanbul seçimlerinde AK Parti adına yaklaşık 400 bin müşahit görev yapacağı konuşuluyor. Ayrıca AK Parti’nin hukukçu kurmayları da seçim günü sandık başlarında görev alacak.

31 Mart İstanbul seçimlerinde müşahitlerin birçoğunun tecrübesiz olması, bir kısmının sayımlar tamamlanmadan sandık başlarını terk etmesi, görevlendirilenlerin bir kısmının oylar sayılırken dikkatli davranmamasının oy çalınmasına neden olduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan 'açık ara öne geçerdik' çıkışı
Binali Yıldırım'dan 'açık ara öne geçerdik' çıkışı
Başkent'in en eski sağlık kuruluşu kapandı
Başkent'in en eski sağlık kuruluşu kapandı
Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar
Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar
Gökçek'ten Yavaş'a sert tepki: Yalan söylüyorsun
Gökçek'ten Yavaş'a sert tepki: Yalan söylüyorsun
Erdoğan'dan 'ÖTV uygulaması' açıklaması: Süresini uzatabiliriz
Erdoğan'dan 'ÖTV uygulaması' açıklaması: Süresini uzatabiliriz
Fenerbahçe Brahimi'ye 3 Milyon Euro teklif edecek
Fenerbahçe Brahimi'ye 3 Milyon Euro teklif edecek
ÖNCEKİ HABERLER
Başak Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019 özel hayat keyifli
Başak Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019 özel hayat keyifli
Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Harizan 2019 parasal konular önemli Aslan Burcu
Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Harizan 2019 parasal konular önemli Aslan Burcu
İşsizlik maaşı ödeme günü bayram öncesi ne zaman?
İşsizlik maaşı ödeme günü bayram öncesi ne zaman?
Yengeç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 cuma günü destekleneceksiniz
Yengeç Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs- 2 Haziran 2019 cuma günü destekleneceksiniz
Kariyer ve iş konuları önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Kariyer ve iş konuları önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
Boğa Burcu hafta hızlı ve hareketli başlıyor Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Boğa Burcu hafta hızlı ve hareketli başlıyor Hande Kazanova 27 Mayıs-2 Haziran 2019
Yasak Elma 47. bölüm fragmanı sezon finali
Yasak Elma 47. bölüm fragmanı sezon finali
Yorumlar 2 yorum