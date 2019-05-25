Numan Kurtulmuş 'henüz kamuoyuna açıklanmadı' dedi yüzde verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bir de size bir şey söyleyeyim, henüz kamuoyuna açıklanmadı. AK Parti’nin gücünü ve potansiyelini görmek bakımından söylüyorum. AK Parti kurulduğundan bu yana bir defa da olsa AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 65’tir. ” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen sahur programında konuştu.

"Bizim insanlarımız 25 yıldır İstanbul’u bizim siyasi çizgimiz yönetiyor ya, bir yerde de rahata alıştı, bir yerde de bu kadar yıllık yönetimin, 17 yıllık AK Parti iktidarının vermiş olduğu..." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar yönetiyor, kusurlar, eksikler, hatalar, yanlışlar dolayısıyla bizim bu sofrada bulunacak nitelikteki arkadaşlarımızın bir kısmının eleştirilerini biraz fazla ciddiye alarak 'bir ders vereyim, bir hadlerini bildireyim, şöyle bir sallayayım' dediklerine sizler de şahit oldunuz, bizler de şahit olduk. Evet 1 milyon 700 bin kişi sandığa gitmedi, yaklaşık 320 bin kişi sandıklarda geçersiz oy kullandı. Bunların yarısı boş oy. Yani gidip CHP’nin adayına veremedi, bize de kızdı.

Gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız

Bir de size bir şey söyleyeyim, henüz kamuoyuna açıklanmadı. AK Parti’nin gücünü ve potansiyelini görmek bakımından söylüyorum. AK Parti kurulduğundan bu yana bir defa da olsa AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 65’tir. AK Parti’nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir. Ben kamuoyu araştırmasını söylüyorum. Oy vermiş sonra vermemiş, birkaç kez vermemiş sonra vermiş, birkaç kez oy vermiş sonra vermemiş. Bu büyük bir güçtür. Bu insanlarımızın hepsine ulaşacağız, gönlü kırgın olanlara diyeceğiz ki kırılma vakti şimdi değildir. Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz. Ama kızgınlıkla, küskünlükle, kusura bakmayın hiç kimsenin de CHP’nin adayını oraya getirip oturtturmak gibi bir lüksü olamaz."

Biz de diyoruz ki biz bağımsız bir ülkeyiz, hesabımızı kitabımızı yaparız

Kurtulmuş, ABD ile S-400 hava savunma sistemleri konusunda yaşanan gerilime yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir S-400 krizi yaşıyoruz. Çok münferit bir olay gibi görünüyor, hayır. Büyük resmin içine onu da koyun. S-400 meselesinin aslı şu. Türkiye’nin bir güvenlik ihtiyacı var. Biz kendimizi işte Kilis’e bombalar atıldı, şuraya bombalar atıldı. Kedimizi koruyacağız. Adamlara diyoruz ki verin Patriotları alalım, 'hayır vermem' diyor. İyi o zaman ben S-400’leri alayım, 'hayır alamazsın' diyor. Çünkü bunların bu coğrafyada bekledikleri Türkiye, istedikleri Türkiye kendinden gücü olmayan, emir kulu olan bir Türkiye’dir. Onun için diyorlar ki alamazsınız. Biz de diyoruz ki biz bağımsız bir ülkeyiz, hesabımızı kitabımızı yaparız ve inşallah bu meselede de son noktaya geliriz. Büyük resmi görüyoruz, başkaları da görüyor. Bu senaryoları uygulayanlar da görüyor ve bu senaryoları uygulayanlar şunu biliyor. Bu coğrafyada işlerin farkında olan, oynanan oyunların farkında olan, büyük düşünen, güçlü ve imkanlarını arttırmak isteyen bir Türkiye’ye asla müsamaha etmek istemiyorlar. Meselenin özü budur."