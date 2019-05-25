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Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyon kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları inisiyatifle yaşanan temas neticesinde 1, yakın hava desteği ile 3 olmak üzere toplam da 4 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, bölge halkımızın da desteği ile icra edilen operasyonlarını arttırarak devam edecektir” denildi. 

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