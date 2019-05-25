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Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak.

12 milyon emekliye 10,7 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar lira ikramiye ödeneceğini açıkladı.

Emekli Sandığı memur emeklilerinin 1,2 ve 3 Haziran’da

Emekli Sandığı ve memur emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran’da yatacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

"Hayırlı bayramlar"

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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