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Mansur Yavaş'ın ihale açıklamasına Melih Gökçek'ten bomba yanıt!

Mansur Yavaş'ın ihale açıklamasına Melih Gökçek'ten bomba yanıt!

Mansur Yavaş'ın büyükşehir ihaleleriyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Melih Gökçek,"Senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa etmeye cesaretin var mı?" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmişte 1 katrilyona yapılan ihaleyi 188 milyon liraya tamamladıklarına yönelik sözlerine tepki verdi. Gökçek, Yavaş için Twitter hesabından "İstifa etmeye var mı cesaretin" diye cevap verdi.

"Senin ihalen benimkinden pahalı ise..."

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden sert çıktı. Melih Gökçek, Yavaş'tan cevap beklediğini söyleyerek, "Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin" dedi.

"Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum"

Gökçek, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hatırlıyor musun Mansur Yavaş? Belediye Başkanı olunca hafriyattan 5 milyar para kazanacağını söylemiştin Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum. Cevap olarak "Sorunuz ticari sır kapsamındadır. Cevap veremiyoruz" dediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Atmak kolay" dedi.

Gökçek'in ilgili tweetleri şöyle:

Yavaş ne demişti?

Katıldığı bir iftar programında açıklamalar yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar?' diye sormamız lazım. Çünkü bu kaynakları bırakmak istemiyorlar, alışmışlar. 2016-2017 yılında yılda 1 katrilyona gerçekleştirilen ihaleyi açık şeffaf ve internetten yayınlama suretiyle bütün dünyanın izleyeceği şekilde ilan ederek yayınladık. Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk. Bu nedenle bırakmak istemiyorlar. İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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