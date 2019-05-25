Mansur Yavaş'ın ihale açıklamasına Melih Gökçek'ten bomba yanıt!

Mansur Yavaş'ın büyükşehir ihaleleriyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Melih Gökçek,"Senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa etmeye cesaretin var mı?" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmişte 1 katrilyona yapılan ihaleyi 188 milyon liraya tamamladıklarına yönelik sözlerine tepki verdi. Gökçek, Yavaş için Twitter hesabından "İstifa etmeye var mı cesaretin" diye cevap verdi.

"Senin ihalen benimkinden pahalı ise..."

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden sert çıktı. Melih Gökçek, Yavaş'tan cevap beklediğini söyleyerek, "Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin" dedi.

"Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum"

Gökçek, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hatırlıyor musun Mansur Yavaş? Belediye Başkanı olunca hafriyattan 5 milyar para kazanacağını söylemiştin Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum. Cevap olarak "Sorunuz ticari sır kapsamındadır. Cevap veremiyoruz" dediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Atmak kolay" dedi.

Gökçek'in ilgili tweetleri şöyle:

3️⃣HATIRLIYOR MUSUNUZ MANSUR YAVAŞ

BLD BAŞKANI OLUNCA, HAFRİYATTAN

5 MİLYAR PARA KAZANACAĞINI SÖYLEMİŞTİ.

BELEDİYEDEN RESMİ OLARAK HAFRİYAT GELİRİNİ SORDUM.

CEVAP “SORUNUZ TİCARİ SIR KAPSAMINDADIR. CEVAP VEREMİYORUZ.”⤵️

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR DERLER.

ATMAK KOLAY. pic.twitter.com/I1vV49NNKW — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019

2️⃣SENDEN CEVAP BEKLİYORUM.



BENİM ZAMANIMDA YAPILAN İHALE SENİNKİNDEN PAHALI İSE BEN BUNDAN SONRA SİYASET YAPMAYAYIM.



AMA SENİN İHALEN BENİMKİNDEN PAHALI İSE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ET.



VARMI CESARETİN? pic.twitter.com/Db5jrHhxGR — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019