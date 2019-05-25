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Eljif Elmas'ın babasından transfer açıklaması!

Eljif Elmas'ın babasından transfer açıklaması!

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın babası ve menajeri olan Cevat Elmas, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas'ın babası Makedonya basınına transfer görüşmeleriyle ilgili konuştu.

Cevat Elmas, "Son gelişmelerden sonra Eljif Elmas'a çok büyük takımların ilgisi var doğru. Geleceği hakkında birçok spekülasyon yapıldığını biliyoruz. Ayrıca, Eljif'in herhangi bir menajeri yok ve temsilciliğini ben yapıyorum. Nikola Gjoshevski, benim en yakın danışmanım. İtalya ile ilgili konularda da George Gardi'den yardım alıyoruz." dedi.

Oğluna büyük liglerden ilgi olduğunu söyleyen Cevat Elmas, "İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin ilgisi olduğu doğru. Fakat, Eljif'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var. Bu nedenle, Eljif'i isteyecek her kulüp Fenerbahçe ile görüşmeli." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Toplantı yapacağız"

Fenerbahçe ile bu yaz bir toplantı yapacaklarını söyleyen Eljif'in babası ve menajeri, "Birlikte bir karar vereceğiz. Hem Fenerbahçe, hem Eljif için en iyi olacak şekilde bir çözüm bulacağız." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)

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