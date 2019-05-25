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Venezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölü

Venezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölü

Venezuela'da bir cezaevinde çıkan isyanda en az 29 mahkumun öldüğü, 19 memurun yaralandığı açıklandı. 

Venezuela Hapishaneleri Gözlemevi’nden yapılan açıklamada (OVP) isyanın Portuguesa eyaletine bağlı Paez kentinde çıktığı belirtildi. Venezuela’nın Portuguesa eyaletine bağlı Paez kentinde meydana gelen cezaevi isyanında en az 29 mahkumun öldüğü, 19 memurun ise yaralandığını açıkladı. Mahkum haklarını savunan sivil toplum örgütü Venezuela Hapishaneleri Gözlemevi (OVP), isyanın sorumlusunun Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı olduğu, ölenlerin tümünün mahkumlar olduğunu iddia etti. Yerel basında yer alan bilgilere göre hücrelerde bulunan üç el bombasının patlatıldığı ve yaralanan güvenlik görevlilerinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Savcılık davanın araştırıldığını ancak daha fazla bilgi verilemeyeceği açıklamasını yaptı. 
Öte yandan 29 Mart 2018'de Venezuela’nın Carabobo eyaletinde çıkan isyanda ise 68 kişi hayatını kaybetmişti. 

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