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Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın 31 Mart'taki İstanbul seçimini iptal etmesini eleştiren Abdullah Gül'e teşekkür ettiğini açıkladı.

Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul seçimine ilişkin konuları değerlendirdiği konuşmasında, YSK'ya aldığı karardan ötürü tepki gösteren, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.

İmamoğlu, şunları söyledi; "Her kurumun geçmişinde eksikleri hataları olma ihtimali yüksektir. Kurumumun geçmişini elbette bu ekranlarda mahkemesini kuracak değilim. Ancak kişisel görüşümü açıkça söyleyebilecek durumdayım.

''Bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz''

Bir seçimin yapılmaması adına elindeki tüm kuvvetleri kullanması bugünün yumuşak bir hali. Karşınızdaki insanın bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz. Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı

"O tür sıkıntıları yaşamış biri"

Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanıyla ilgili açıklamasından sonra çok teşekkür ettim. Bunun, daha üst perdeden söylenmesi lazım. O tür sıkıntıları yaşamış biri olarak, eski bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyor."

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etme kararı almasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk kez net bir tepki ortaya koymuştu.

Gül ne demişti?

Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullanmıştı.

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