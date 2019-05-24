Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) israf iddiaları üzerine sorulan soruya, "İBB'nin 28 şirketi var. Biz halen İBB'nin resmi bütçesinin tamamına bile ulaşamamışken, şirketlerin bütçeleri ile ilgili analizler ve somut tespitleri yapma şansımız var. Ama çok fazla israf ve kişisel keyfi kararla İstanbul'un parasının çarçur edildiğini biliyoruz" dedi.