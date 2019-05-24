Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi

İSTANBUL Pendik'teki ziyaretlerinin ardından Tuzla'ya geçen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, '500T' hatlı özel halk otobüsünün şoför mahalline oturup çalışanlarla sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi - Sayfa 1

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'teki ziyaretlerinin ardından Tuzla'ya geçti.

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Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi - Sayfa 2

Burada '500T' hatlı Özel Halk Otobüsü şoförleri ile buluşan İmamoğlu, çalışanların sorunlarını dinledi.

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Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi - Sayfa 3

Sorunların çözümü için 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde yetki isteyen Ekrem İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi - Sayfa 4

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) israf iddiaları üzerine sorulan soruya, "İBB'nin 28 şirketi var. Biz halen İBB'nin resmi bütçesinin tamamına bile ulaşamamışken, şirketlerin bütçeleri ile ilgili analizler ve somut tespitleri yapma şansımız var. Ama çok fazla israf ve kişisel keyfi kararla İstanbul'un parasının çarçur edildiğini biliyoruz" dedi.

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