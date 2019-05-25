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Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı: Büyük bir hukuksuzluk örneği

Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı: Büyük bir hukuksuzluk örneği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası büyük bir hukuksuzluk örneği ile elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya koordinasyon toplantısının ardından Üsküdar’da saha çalışmaları yürüttü.

"Demokrasiyi hazmedemedikleri için çıldırıyorlar"

Seçim standını ziyaret eden Soyer, mahalle sakinleri ve esnafla buluşarak İmamoğlu’na destek istedi.

Soyer, YSK’nın verdiği kararı demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi. Soyer, 23 Haziran seçimlerinin demokrasiye sahip çıkma adına büyük önem arz ettiğini kaydederek "Demokrasiyi hazmedemedikleri için çıldırıyorlar. Ama eninde sonunda demokrasi kazanacak. Demokrasi bu topraklara dün gelmedi. Yani onun kökleri var. Biz de o köklere sahip çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası büyük bir hukuksuzluk örneği ile elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanında olacağız" açıklaması yaptı.

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