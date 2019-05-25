Türkiye'den NATO'ya yeni öneri: O süreyi uzatın

Türkiye, Adana ve Kahramanmaraş'ta konuşlu bulunan İspanyol Patriot hava savunma sistemi ile İtalyan SAMP-T hava savunma sistemlerinin görev süresinin uzatılması için talepte bulundu. NTV'nin edindiği bilgilere göre, Nato ve ilgili ülkelere iletilen talepte, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle füze tehdidinin devam ettiği, hava savunma sistemlerine ihtiyacın sürdüğü vurgulandı.

Türkiye, NATO'dan hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanması için halen aktif durumda bulunan Patriot ve SAMP-T hava savunma bataryalarının görev sürelerinin uzatılması talebinde bulundu.

Bölgedeki istikrarsızlık ve çatışmaların devam ettiğini vurgulayan Türkiye, NATO'ya talebini iletti. Bu çerçevede aynı talep ilgili ülkeler İspanya ve İtalya'ya da iletildi.

İhtiyaç devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, talepte Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu sınırını oluşturduğu ifade edildi. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle füze tehdidinin sürdüğü, bu nedenle hava savunma sistemlerine dönük ihtiyacın devam ettiği kaydedildi.

NATO hava savunma şemsiye çerçevesinde İspanya'dan gönderilen Patriot hava savunma bataryası Haziran 2015, İtalya'dan gönderilen SAMP-T hava savunma bataryası, Temmuz 2016 tarihinden bu yana kullanılıyor.

Patriot sistemi Adana'da, SAMP-Tt sistemi ise Kahramanmaraş'ta konuşlanmış durumda. İki sistemin görev süresi de haziran sonunda doluyor.

Fransa ile görüşmeler sürüyor

Öte yandan, Fransa ile bir SAMP-T hava savunma sisteminin Türkiye'de konuşlandırılması konusunda da görüşmeler sürüyor.

2013 yılında Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda Patriot hava savunma sistemleri yerleştirilmiş, ancak her üç ülke de 2 yıl içinde bataryalarını, füze tehdidi kalmadığı ve teknik güncelleme ihtiyaçları çerçevesinde geri çekmişti.

Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı, İtalya ve İspanya'nın bataryalarıyla sağlanmaya başlanmıştı.