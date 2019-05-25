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İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul uyarısı: Rövanşizmi kaldıramaz

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul uyarısı: Rövanşizmi kaldıramaz

"İstanbul bir uçtan alıp bir uca vermemelidir. İstanbul rövanşizmi kaldıramaz" uyarısı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’yi siyasi ve ideolojik kamplaşmasının merkezi haline getirmeye fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Ben böyle bir seçim görmedim. Binali ağabeyin 100'e yakın sandıktaki oyunu rakibine yazmışlar. Bunun tesadüf olması mümkün değildir. 29 bin farklık oyun 13 bine düştüğü hiçbir seçim görmedik" dedi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) iftar programında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin geçmişten bugüne çok bedeller ödediğini, bugün artık yön tayini için tercih vaktinin geldiğini söyledi.

"Niye takıyorlar biliyor musunuz?"

Bazı kesimlerin Suriyelilerle ilgili takıntıları bulunduğunu ifade eden Soylu, "Hep Suriyelilere takılıyorlar, 'niye buradalar' diye. Niye takıyorlar biliyor musunuz? Çünkü yıllarca Ermeni tasarılarıyla terbiye edilmeye çalışılan bu millet, kendisini medeniyetin merkezi ve insanlığın hamisi olarak gösteren Batı'nın maskesini yüzünden alarak, insanlığın karşılıksız bir şekilde yapılacağını gösterdi. Komşumuza olan vefamızı, aynı kıbleye yönelen hiçbir zaman unutmayacağımızı bütün dünyaya gösterdik" diye konuştu.

"İstanbul bir uçtan alıp bir uca vermemelidir"

Son 6-7 yılda Türkiye’nin çok badireler atlattığını dile getiren Soylu, bunun bedelini en çok iş insanlarının ödediğini kaydetti. AK Parti iktidarında İstanbul'un geldiği noktayı anlatan Soylu, şöyle konuştu: İstanbul bir uçtan alıp bir uca vermemelidir. İstanbul rövanşizmi kaldıramaz. Allah nasip etmesin, böyle bir şey olduğu andan itibaren bu sözlerimi hatırlamanızı isterim. İstanbul'u Tayyip Erdoğan kazandığı zaman 'Başı açıklar otobüse binemeyecek. İstanbul haremlik selamlık olacak' denmişti. Tayyip Erdoğan felsefesiyle İstanbul’da kimsenin kimsenin inancına, mezhebine, etnik kökenine, siyasi düşüncesine bakılmadı. Herkes kendisini özgürce ifade etti.

"Ben böyle bir seçim görmedim"

23 Haziran'ın normal bir seçim olmadığını dile getiren Soylu, normal gibi gösterenlerin ABD’nin not almasına, ekonomik operasyonlara ve belli çevrelerin medyasına bakması gerektiğini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Ben böyle bir seçim görmedim. Binali ağabeyin 100'e yakın sandıktaki oyunu rakibine yazmışlar. Bunun tesadüf olması mümkün değildir. 29 bin farklık oyun 13 bine düştüğü hiçbir seçim görmedik. Aslında yapılan Türkiye'nin seçim sistemini lekelemeye çalışan bir anlayışı ortaya koymaktır. Bizim milletimiz çok partili siyasi hayata geçtikten sonra seçimleri dünyaya nazire edercesine gerçekleştirmiştir. Bunu çok başarılı bir şekilde yapmıştır. Bir haksızlıkla karşı karşıya kalan birisi varsa o da Binali ağabeydir.

"Fırsat vermeyelim"

İçişleri Bakanı Soylu, muhalefetin 23 Haziran'ı siyasi çatışmanın ve ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirmesinden endişelendiğini dile getirdi. 23 Haziran için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Soylu, "23 Haziran küslüklerin, yapılan eksikliklerin gündeme getirileceği bir tarih olmamalıdır. 23 Haziran’dan sonra her şey yüksek sesle de alçak sesle de konuşulabilir ama 23 Haziran değil. Özellikle bu topluluk için söylüyorum. Türkiye'nin yarınlarına yönelik bir adımı hep birlikte başkalarının engellemesinin önüne geçeceğimiz bir tarihtir 23 Haziran. Türkiye’yi siyasi ve ideolojik kamplaşmasının merkezi haline getirmeye fırsat vermeyelim. İstanbul bizim için başka bir şehirdir." şeklinde konuştu.

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