Elektronik mühendisi araştırdı buldu serasında ’Çuval’la para kazanıyor

İnal, bu şekilde normalde bir dönüme 2 bin 500 kıl sivri biber dikimi yapılırken 250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi. Bu yıl ki çalışmalarını daha çok ARGE amaçlı yaptığını ifade eden İnal, çalışmalarında başarılı olduğunu ifade ederek, bir çuvaldan hedefinin 350 kilo biber olduğunu kaydetti.