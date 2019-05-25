Elektronik mühendisi araştırdı buldu serasında ’Çuval’la para kazanıyor
ANTALYA’nın Aksu ilçesinde yaşayan elektronik mühendisi bir çiftçi, serasına kurduğu çuval yöntemiyle biber üretimini 4 katıla çıkardı.
Ankara’da özel bir firmada elektronik mühendisliği yapan 44 yaşındaki Ergin İnal, bir süre önce tarıma merak sardı. Tarımla ilgili makaleler okuyup ve yurt dışında yapılan üretimlerin belgesellerini izlemeye başlayan mühendis, okuduğu makalelerden ve izlediği belgesellerden etkilenip gördüklerini uygulamak için Antalya’nın Aksu ilçesine geldi.
Burada kendisine 4 dönüm yer kiralayan Ergin İnal, 4 dönüm alanın bir kısmında domates yetiştiriciliği yapıp, bir kısmında ise biber yetiştirmeye başladı. İnal, burada kiraladığı serasında normal çiftçilerin uyguladığı üretim metodundan farklı bir yöntem deneyerek, bir ilki başardı. İnal, bu yılki çalışmalarını daha çok ARGE üzerine yaptı.
250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi
Okuduğu belgesellerden ve kitaplardan etkilenen İnal, çuvallar üzerinde üretim yapmayı denedi. Bir dönüm alan içerisine koyduğu 250 çuvalın içerisinde perlitleri dolduran İnal, çuvalların etrafını delerek, fidanların kökleri çuvalın içerisindeki perlite gelecek şekilde her bir çuvala 40 kıl sivri biber dikimi yaptı.
İnal, bu şekilde normalde bir dönüme 2 bin 500 kıl sivri biber dikimi yapılırken 250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi. Bu yıl ki çalışmalarını daha çok ARGE amaçlı yaptığını ifade eden İnal, çalışmalarında başarılı olduğunu ifade ederek, bir çuvaldan hedefinin 350 kilo biber olduğunu kaydetti.