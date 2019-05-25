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Temel Karamollaoğlu'dan Suriyeli mültecilere destek: Aç mı kalsınlar

Temel Karamollaoğlu'dan Suriyeli mültecilere destek: Aç mı kalsınlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kenara itilemeyeceğinin altını çizerek "Biz farklılığımızı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki iç savaşın ardından ülkeden kaçanlar, soluğu Türkiye'de aldı. Sınırdan Türkiye'ye giren Suriyeli sayısı yaklaşık 5 milyon. Zaman zaman tartışmalara neden olan Suriyelilere yapılan yardımlara ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bir açıklama geldi.

"O da aç kalsın diyemeyiz"

Partisinin İzmir'de düzenlediği programda konuşan Karamollaoğlu, "Ne yapalım o da aç kalsın" diyerek, kimseyi kenara itemeyeceklerini söyledi.

"Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız"

Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseler yaşanıyor. İşte Suriye... Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki hayat yönünden emniyette oluyorlar ama geri kalanlar açlık, susuzluk, öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük kısmı yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var."

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