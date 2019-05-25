HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Mansur Yavaş "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı? sorusunu "Bir yerden 100 bin tane top çıktı" diye yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftar yemeğinde Ankara'daki televizyon, internet siteleri ile günlük gazetelerin temsilci ve muhabirleriyle bir araya geldi.

Yolsuzluk varsa üzerine gidilecek

"Geçmişe yönelik bir denetleme başlattınız mı?" sorusuna karşılık Yavaş, şirketlerin genel kurulları yapılınca gerekli incelemelerin yapılacağını, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidileceğini belirtti.

Hitit güneşi tartışması

"Hitit güneşi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin amblemi olacak mı?" sorusuna Yavaş, "Maalesef bu dönemde zor. Mecliste, 42'ye karşı 105 meclis çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile mecliste lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben her mecrada, bir şekilde Hitit güneşini kullanmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

Belediyenin 9,5 milyar borcu var

"Belediye araçlarda ne kadar tasarrufa gidecek? Ankara Büyükşehir Belediyesinin net ne kadar borcu var?" sorusunu Yavaş, "Belediyenin 9,5 milyar borcu var. Şirketlerin toplam borcu 1 milyara yakın. Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz." diye yanıtladı.

Göz retinalı oda gerçekten var mı?

"Belediyenin 12. katında göz retinası ile girilen bir odanın olduğu söylendi. Böyle bir oda gerçekten var mı?" sorusu üzerine Yavaş, şunları kaydetti:

"O, yanlış bir bilgi oldu. Olay şöyle gerçekleşti, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer belediye başkanlarıyla bize 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Asansörden inerken, parmak iziyle iniliyordu, yetkilendirmeyi ona göre ayarlamışlar. Benim parmak izi almadı. Tunç Bey 'niye almıyor?' diye baktı. Ben de dedim ki 'yüksek güvenlikli hatta 12. katta Melih Bey'in gözle girilen bir yeri olduğu söyleniyor ama henüz çıkma fırsatım olmadı' dedim. Bütün konuşma budur. Şöyle bir hatam oldu, halbuki 1,5 yıllık Mustafa Tuna dönemi vardı, böyle bir şey vardıysa bile Tuna döneminde mutlaka kaldırılmış olması gerekiyor o anda onu akıl edemedim. Tunç Bey, bunu televizyonda çıktığı zaman biraz daha farklı anlattı. Ben, bunun söylenmesini istemezdim. Çünkü, girilememiş denince bir zafiyet gözüktü."

"Dağıtacağız çaresi yok"

"Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna Yavaş, "Şunu söyleyebilirim, bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok. Bayram geliyor, bayramda dağıtacağız." yanıtını verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci
Foto Galeri "İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den son dakika UEFA açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika UEFA açıklaması
Süper Lig'de kritik pazar 3 takımdan 2'si küme düşecek
Süper Lig'de kritik pazar 3 takımdan 2'si küme düşecek
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun
Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını gösterdi
Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını gösterdi
Hollande bu kez şaşırttı: En güzel örnek Türkiye
Hollande bu kez şaşırttı: En güzel örnek Türkiye
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul uyarısı: Rövanşizmi kaldıramaz
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul uyarısı: Rövanşizmi kaldıramaz
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum Faiz lobisine karşı cevap için kurulan bankayı açıkladı
Murat Kurum Faiz lobisine karşı cevap için kurulan bankayı açıkladı
Fenerbahçe Beko, başkentte tur için sahada
Fenerbahçe Beko, başkentte tur için sahada
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
İran Dışişleri'nden ABD'nin kararına tepki
İran Dışişleri'nden ABD'nin kararına tepki
Türkiye'den NATO'ya yeni öneri: O süreyi uzatın
Türkiye'den NATO'ya yeni öneri: O süreyi uzatın
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı: Büyük bir hukuksuzluk örneği
Tunç Soyer'den İmamoğlu çıkışı: Büyük bir hukuksuzluk örneği
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
Yorumlar 1 yorum