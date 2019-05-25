HABER /  GÜNCEL

Havalimanı metrosu 2022'de bitiyor

Havalimanı metrosu 2022'de bitiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na kara ulaşımının sağlandığını, 2020 yılında Gayrettepe'den metro hattının açılmasının planlandığını belirtti. Turhan, "Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız" dedi.

’İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD)’ne ait basın odasının açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, burada İstanbul Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ulusal ekonomiye katkı sağlayacak

İstanbul Havalimanı'nın oluşturacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3,8-4,4 milyar dolar olacağını, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısını da milli gelirin yüzde 4,5-5 seviyesine çıkaracağının görüldüğünü belirtirken havalimanına ulaşım çalışmalarına yönelik son durumu da aktardı.

İstanbul Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak buraya ulaşım altyapılarını da başlattıklarını aktaran Bakan Turhan'ın açıklamaları şöyle:

Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-Işıklar yolu üzerinden yapılan 2 çarpı 3 şeritli karayolu ile havalimanına ulaşımı sağladık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul Kuzey Çevreyolu ve Mahmutbey-Odayeri bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden 22 kilometrelik, 2x4 şeritli otoyol standardında bir bağlantı yolundan, havalimanına ulaşmak mümkün.

Havalimanı açılışında yaptığımız Büyükçekmece, Çatalca ve Saray yönünden 2x3 şeritli ve 25 kilometre uzunluğundaki yol ile havalimanına ulaşmayı mümkün hale getirdik. Bununla birlikte raylı sistem altyapısına hız verdik.

Gayrettepe-Halkalı-Yeni Havalimanı raylı sistem 2020'de bitiyor

Gayrettepe-Yeni Havalimanı arasındaki metro altyapısını da bakanlık olarak biz yapıyoruz. Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete açmak, İstanbulluların havalimanına ulaşımını daha rahat ve konforlu hale getirmek. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını inşa ediyoruz. Onun da yer teslimini mart ayında gerçekleştirdik. Bu hattı da 2022 yılında hizmete açmış olacağız inşallah.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Mansur Yavaş "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Fenerbahçe'den son dakika UEFA açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika UEFA açıklaması
Süper Lig'de kritik pazar 3 takımdan 2'si küme düşecek
Süper Lig'de kritik pazar 3 takımdan 2'si küme düşecek
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: O iş tamamdır hayırlı olsun
Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını gösterdi
Beşiktaş son 5 sezonun en kötü performansını gösterdi
Hollande bu kez şaşırttı: En güzel örnek Türkiye
Hollande bu kez şaşırttı: En güzel örnek Türkiye
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum Faiz lobisine karşı cevap için kurulan bankayı açıkladı
Murat Kurum Faiz lobisine karşı cevap için kurulan bankayı açıkladı
Fenerbahçe Beko, başkentte tur için sahada
Fenerbahçe Beko, başkentte tur için sahada
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
İran Dışişleri'nden ABD'nin kararına tepki
İran Dışişleri'nden ABD'nin kararına tepki
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul uyarısı: Rövanşizmi kaldıramaz
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul uyarısı: Rövanşizmi kaldıramaz
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
Türkiye'den NATO'ya yeni öneri: O süreyi uzatın
Türkiye'den NATO'ya yeni öneri: O süreyi uzatın
Yasak Elma 47. bölüm fragmanı sezon finali
Yasak Elma 47. bölüm fragmanı sezon finali
Yorumlar 1 yorum