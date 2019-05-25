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Yavaş'tan çakar lamba talimatı! Genelge yayınlandı: Hepsi sökülsün

Yavaş'tan çakar lamba talimatı! Genelge yayınlandı: Hepsi sökülsün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genelge yayınlayarak mevzuata aykırı şekilde çakar lamba bulunan tüm araçlardan sistemlerin sökülmesi istendi.

Belediye birimlerine, ASKİ, EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketlerine gönderilen genelgede tahsisli bütün araçların amacına uygun olarak kullanılması istenilerek, mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi bulunan araçlardaki sistemlerin ise ivedi şekilde sökülüp, bu sistemlerin de değerinin kaybedilmeyecek şekilde muhafaza edilmesi ifade edildi.

Koordineli olarak tesis edilmesi

Sistemlerin Belediye, ASKİ ve EGO bünyesinde genel sekreterlik ve genel müdürlükler tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı ile koordineli olarak tesis edilmesi ve sonucunda bilgilendirilmesi söylendi.

"Tasarruf anlayışına uygun hareket edilmesi..."

Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşme bitiminden hemen sonra, yeni kiralama işlemlerinde mevzuata ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi ayrıca vurgulandı.

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