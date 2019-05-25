CHP'nin bayram stratejisi netleşti! Seçmen nereye parti oraya

İstanbul seçimleri için kampanyasını sürdüren CHP, dokuz günlük bayram tatili için de özel program yaptı. “Seçmen nereye biz oraya” diyen CHP’liler Sivas, Tokat, Trabzon gibi İstanbul’da nüfus yoğunluğu fazla olan illere gidecek.

İstanbul’da bayram sürecinde Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile’de de tatil ve piknik gibi yoğunluklar olacağı hesap edilerek bu ilçelere de görevlendirmeler yapıldı. İstanbul’da bulunan milletvekillerinin bayram sürecini daha çok bu ilçelerde geçirmesi bekleniyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre bayram sürecinde Bodrum, Kuşadası gibi tatil beldelerine de gidiş düşünüldü, ancak buralarda tatil yapanların büyük oranda İmamoğlu’na oy verecekleri düşünülerek bundan vazgeçildi.

Yaklaşık 20 kişiden oluşan bir milletvekili grubu belirlendi

Bayram sürecinde cezaevinde yatan siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler de unutulmayacak. Cezaevi ziyaretleri için yaklaşık 20 kişiden oluşan bir milletvekili grubu belirlendi. Bu milletvekilleri 3-4 kişilik gruplar halinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki cezaevlerini ziyaret edecek.

Kimler ziyaret edilecek?

Cumhuriyet gazetesi davasından yatan gazeteciler, Osman Kavala gibi iş insanları da ziyaret edilecek. Bazı adli mahkumlara da yapılacak ziyaretler için Adalet Bakanlığı ile yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Ziyaretler kapsamında Edirne Cezaevine gidildiğinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da ziyaret edilebileceği öğrenildi.

"Sessiz kampanya" yürütecek

Öte yandan CHP ayrıca büyük mitinglerden çok birebir temasa ve yüz yüze iletişime dayanan "sessiz kampanya" yürütecek.

Sahaya çıkan partililerin hedefi daha çok AK Partili, MHP’li, HDP’li seçmen olacak. Bu seçmenlere de propaganda yapılmayacak, "YSK kararında bir haksızlık yok mu?", "Hırsızlık varsa gerekçeli kararda neden yok", "Sandık kurulu başkanlarıyla ilgili usulsüzlük varsa ilçe seçimleri neden iptal edilmedi?" gibi sorular sorulacak, yanıtlar alınmaya çalışılacak.

Rapor olarak sunulacak

Tüm bu çalışmalar düzenli olarak da ilçe ve il koordinasyon merkezlerine rapor olarak sunulacak. Bu raporlar doğrultusunda da yeni çalışma planları çıkarılacak. Resmi programlar dışında yapılan bu çalışma ve etkinliklerden sosyal medya hesapları aracılığıyla kesinlikle paylaşım yapılmayacak.