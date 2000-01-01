PTT AŞ’DEN MÜŞTERİLERİNE BAYRAM HEDİYESİ

PTT AŞ’DEN MÜŞTERİLERİNE BAYRAM HEDİYESİSPONSORLU
PTT AŞ’DEN RAMAZAN BAYRAMINDA KAZANDIRAN KAMPANYA
PTT AŞ, Ramazan Bayramı’na özel yurtiçi taşımacılıkta yüzde 30 indirim uygulayacak. 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında geçerli kampanya ile PTT müşterileri indirimli taşımacılığın tadını çıkaracak.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) hazırladığı kampanya sayesinde müşterilerinin Ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmak için fırsat sunuyor.
Şirket, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında yüzde 30 indirim uygulayacak.
Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri de hatırlatmak istiyor.
Bu bayram da, bayramların olmazsa olmazı tebrik kartı gönderimiyle hatıralar canlanacak, duygular konuşacak.
Kampanya için tasarlanan ve basılan tebrik kartları PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken,
yurtiçi APS Kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı da gerçekleştirilecek. PTT ile bu bayram da uzaklar yakın olacak.