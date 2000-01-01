PTT AŞ’DEN MÜŞTERİLERİNE BAYRAM HEDİYESİ

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) hazırladığı kampanya sayesinde müşterilerinin Ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmak için fırsat sunuyor.