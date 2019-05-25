HABER /  EKONOMİ

Huawei'den kötü haber üretimi durdurdu

Huawei'den kötü haber üretimi durdurdu

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının Huawei'ye sıçramasının ardından ilk kötü haber geldi. Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Technologies Co. Ltd. için montaj yapan en büyük fabrikalardan birinin, "en azından" bir bölümü üretimi durdurdu. Öte yandan Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC firması New York borsasından çekildiğini açıkladı.

Nkkei gazetesinin, Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birine dayandırdığı haberine göre, montaj şirketi Çin'deki ana fabrikasına Huawei telefonları ve diğer aygıtlarının üretimini, "yeni bir uyarıya" kadar durdurmaları talimatını verdi.

Ne zaman başlayacağı belli değil!

Nikkei haberinde, şirketin, üretimin durdurulmasında ana neden olarak "sürmekte olan ticaret savaşı"nı gösterdiği ve üretimin yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediği belirtildi.

Trump: Çok tehlikeli

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, ABD’nin Çinli teknoloji firması Huawei’i kara listeye alması ile yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump, "çok tehlikeli" diye nitelendirdiği Huawei'in ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini söyledi.

Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hâlâ iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.

Yararlanmaya devam edecek

Bu gelişmelerin ardından Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran’dan ABD’ye tehdit: Düşmanı uyarıyorum gemilerinizi batırırız
İran’dan ABD’ye tehdit: Düşmanı uyarıyorum gemilerinizi batırırız
Öğretmen, şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü!
Öğretmen, şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü!
Erzurumlu çiftçi tarlasını sürerken iki çömlek buldu
Erzurumlu çiftçi tarlasını sürerken iki çömlek buldu
Yavaş'tan çakar lamba talimatı! Genelge yayınlandı: Hepsi sökülsün
Yavaş'tan çakar lamba talimatı! Genelge yayınlandı: Hepsi sökülsün
Temel Karamollaoğlu'dan Suriyeli mültecilere destek: Aç mı kalsınlar
Temel Karamollaoğlu'dan Suriyeli mültecilere destek: Aç mı kalsınlar
Havalimanı metrosu 2022'de bitiyor
Havalimanı metrosu 2022'de bitiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’den Madagaskar’a Ramazan yardımı 
Türkiye’den Madagaskar’a Ramazan yardımı 
Valilik açıkladı: PKK'ya ait gömülü mühimmat ele geçirildi
Valilik açıkladı: PKK'ya ait gömülü mühimmat ele geçirildi
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Diyarbakır Hazro'da 47 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır Hazro'da 47 kilo esrar ele geçirildi
Mansur Yavaş "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Mansur Yavaş "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Fenerbahçe'den son dakika UEFA açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika UEFA açıklaması
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Yorumlar