Meral Akşener'den zehir zemberek eleştiriler: O masadan derhal kalkın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ne derdiniz var da, sandığı devirip teröristle pazarlık masası kuruyorsunuz? O masadan derhal kalkın” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Ankara’da düzenlenen Tüzük Kurultayı’nın açılışında konuştu. YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili gerekçeli kararını “darbe bildirisi” olarak nitelendiren Akşener, “Darbeye karşı alınacak tavır bellidir: Sonuna kadar milletin yanında ve demokrasi safında yer almak. İYİ Parti de tam olarak bunu yapacak” dedi.

Meral Akşener’in konuşması şöyle:

"Yönetilemez bir ülke haline getirildi"

Ekonomik sorunlarla boğuşur hale getirilen Türkiye, bir yandan da 6 Mayıs darbesinin yaralarıyla uğraşıyor. Demokrasi geleneğimize vurulan darbe, Türkiye’de hukukun, adaletin yerle bir edildiğinin en önemli göstergesi. Türkiye, yeni bir çözüm saçmalığının başında, dış politikada ise oradan oraya savrulan ve artık bu iktidar tarafından yönetilemez bir ülke haline getirildi. Milletimiz çoluk çocuğunun geleceğinden endişe eder hale geldi. Bütün kurumlar çürütülmüş, cami açılışları bile Sayın Erdoğan’ın oy istediği, propaganda yaptığı yerler olmuştur. Hicap duyuyoruz. Türk devletinin ciddiyeti ve itibarı yerle bir edilmiştir. Üzülüyoruz.

"Ne oldu beka sorununa?"

Üç-beş oy fazla almak için millete "illet, zillet, terörist" deyip durdular. Hani Türkiye’nin beka sorunu vardı… Ne oldu beka sorununa? Söyleyin; ne oldu? Ben söyleyeyim, ne oldu. 31 Mart’ta o kulak çekildi. Olan biten bu. Şimdi hepsi sevgi kelebeği pozu veriyor. Hatta Sayın Erdoğan’ın kalbi maşallah o kadar yumuşamış ki "hepimiz aynı gemideyiz" demeye başladı. Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz. Ama Kaptan Köşkü’nde -ki artık kaptan Sarayı oldu- siz oturuyorsunuz ve göz göre göre gemiyi batırıyorsunuz.

"Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz"

Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? "Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz" diyerek alkış mı tutalım? Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz. Ama biz, “bu gemi milleti selamete çıkaracak bir bandırma vapuru olsun” diyoruz. Biz, "Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun" istiyoruz. Bu yüzden de, bu gemiyi batırmanıza izin vermeyeceğiz.

"Gerekçeli karar değil darbe bildirisi"

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi Erdoğan’ın millet iradesine karşı yaptığı bir sivil darbedir. YSK’nın gerekçeli kararı açıklandı. Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok… YSK’nın açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir. Yüzlerce sayfa yazıp da söyleyemedikleri şey şudur: “Ne yapsaydık yani? Sayın Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik…” Mesele bu kadar açık. Darbeye karşı alınacak tavır bellidir: Sonuna kadar milletin yanında ve demokrasi safında yer almak. İYİ Parti de tam olarak bunu yapacak.

"O masadan derhal kalkın"

Bugün, milletimize bir kez daha “çözüm” adı altında tuzak kurulmaya çalışılmaktadır… Bu kirli süreç, Türk milletinin başına çuval geçirme girişimidir. Türk milliyetçilerini, kirli oyunlara ortak etmek isteyenleri, buradan uyarıyorum: Türk milliyetçileri, yeni çözüm sürecinin “heyet-i nasıha”sı olmayacak. Türk milliyetçileri, bu ihanet sürecinin “akiller heyeti” olmayacak. Aylarca “beka, beka” diye gezdiler. “Terörü bitirdik, sadece 700 terörist kaldı” dediler. Şimdi neden pazarlığa oturduklarını, Türk milletine izah etmek zorundalar. Sayın Erdoğan ve ortağına soruyorum: Bu aziz milletle ne derdiniz var? Aç bıraktığınız, yoksulluğa mahkûm ettiğiniz, bu cefakâr milletle ne derdiniz var? "Muhtar bile olamaz" diyenlere inat sizi Cumhurbaşkanı yapan bu milletle ne derdiniz var? Ne derdiniz var da koşa koşa terörist başına gidiyorsunuz? Ne derdiniz var da, sandığı devirip teröristle pazarlık masası kuruyorsunuz? O masadan derhal kalkın. İhanet sürecine derhal son verin. Milli iradeye hak ettiği saygıyı gösterin