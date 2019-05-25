Sedat Peker ateş püskürdü nasıl bir sapıksınız siz nasıl sözde birer dindarsınız

Sedat Peker 4 yaşındaki kızını jimnastik kursuna göndermesini eleştirenlere, '' Nasıl bir sapıksınız, siz nasıl sözde birer dindarsınız'' diyerek ateş püskürdü

Peker, sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızının jimnastik gösterisine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Peker’in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bu yorumlarda, kızını jimnastik kursuna gönderdiği için eleştirenler de oldu.

''Nasıl bir sapıksınız"

Peker, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir önceki gün yaptığım paylaşımda kızımın jimnastik gösterisinin, iftar saatine denk geldiği için orucumu hurma ve suyla açmak zorunda kaldım demiştim. Bazı insanlar bu durumdan dolayı benim dini inancımı sorgulamış ve bu yönde yorumlar yazmışlar. 4 yaşında bir kız çocuğunun jimnastik sporunu yapması onun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden kızımı jimnastiğe gönderiyorum. Babalar kızlarının ilk aşkı olduğu için kızımı tabi ki jimnastik gösterisinde yalnız bırakmadım.

O yorumları yazanları gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bir sapıksınız, nasıl bir manyaksınız? Siz nasıl sözde birer dindarsınız...”

Sedat Peker, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dünya’ya bakış açınızı sadece cinsel organınızın üzerinden planlayabilen ve uygulayabilen zavallılarsınız. Elinize imkan geçse Suriye’de DEAŞ’ın kurduğu kadınların satıldığı pazarları, ülkemizde kurabilecek kadar hastalıklı ruhlarsınız.

Hem vallahi hem billahi ben sizinle aynı dine inanmıyorum. Benim anladığım dini inanç ile sizin inandığınız dini inanç asla aynı değil. Kimin inancının doğru olduğunun kararını yüce Allah’ım Hakimliği’ne yani mahkemelerin en yücesi olan Mahkeme-i Kübra'ya bırakıyorum.

'Deizm - ateizmi hortlattınız'

Çekin kirli ellerinizi ve hastalıklı düşüncelerinizi yüce dinimizin üzerinden yaptıklarınızla insanların imanını, inancını zayıflattınız. Bu sayede de deizm - ateizmi hortlattınız.”