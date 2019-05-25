HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Deutsche Welle'ye ateş püskürdü: Maksatlı haber

Cumhurbaşkanlığı Deutsche Welle'ye ateş püskürdü: Maksatlı haber

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Deutsche Welle Türkçe'nin İVME Finansman Paketi" haberine "Maksatlı haber" diyerek sert tepki gösterdi.

Açıklamada, "Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez" denildi.

Olumsuz algı üretmeye çalışıyor

CumhurbaşkanlığıStrateji ve Bütçe Başkanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin Deutsche Welle Türkçe tarafından yapılan haberin olumsuz bir algı üretmeye çalıştığı ve maksatlı olduğu belirtildi.

"Albayrak'ın finansman paketine 'yanlış ve zamansız' eleştirisi"

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Deutsche Welle Türkçe tarafından yayımlanan "Albayrak'ın finansman paketine 'yanlış ve zamansız' eleştirisi" başlıklı haberde Başkanlığın da adına yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

Söz konusu haberde, güya Başkanlığımız bürokratlarının açıklanan İVME Finansman Paketi'ni televizyondan öğrendikleri, zamansız ve gereksiz buldukları ve seçimlere ilişkin olumsuz düşünceler ifade ettikleri iddia edilmiştir. Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, Hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak her aşamada katkı verdiğimiz hükümetimizin, ekonomi alanında aldığı doğru ve yerinde kararlarla, dengelenme sürecinde bir yandan ekonominin makro, finansal ve mali durumunun güçlendirilmesi diğer yandan reel sektörün bu süreçte ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşüme yönelik uygun koşullarda, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanması çabalarına önümüzdeki süreçte de kararlı bir şekilde devam edilecektir. Netice olarak, bir süredir ortak bir amaç güdülerek Türkiye ekonomisi ve yürütülen ekonomi politikaları hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonunun bir parçası olarak masa başında hazırlandığı anlaşılan bu haberi ve yapılma şeklini yanlış buluyoruz.

İlgili Haberler
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
"İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci
Foto Galeri "İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" sözleri! Tatlıses'ten tepki: İftiracı fitneci Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Kılıçarslan yerden yere vurdu: Muhafazakâr orta sınıf nasıl delirdi?
İsmail Kılıçarslan yerden yere vurdu: Muhafazakâr orta sınıf nasıl delirdi?
Halde domates 1 liraya kadar düştü
Halde domates 1 liraya kadar düştü
Sedat Peker ateş püskürdü nasıl bir sapıksınız siz nasıl sözde birer dindarsınız
Sedat Peker ateş püskürdü nasıl bir sapıksınız siz nasıl sözde birer dindarsınız
Meral Akşener'den zehir zemberek eleştiriler: O masadan derhal kalkın
Meral Akşener'den zehir zemberek eleştiriler: O masadan derhal kalkın
Galatasaray ile anılan Douglas'tan açıklama
Galatasaray ile anılan Douglas'tan açıklama
HDP'li belediyeden şehit yakınlarına eziyet
HDP'li belediyeden şehit yakınlarına eziyet
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı Başakşehir'de devam edecek mi Göksel Gümüşdağ'dan açıklama
Abdullah Avcı Başakşehir'de devam edecek mi Göksel Gümüşdağ'dan açıklama
Lise öğrencisinin cenazesini imam babası kıldırdı
Lise öğrencisinin cenazesini imam babası kıldırdı
Yasak Elma 47. bölüm fragmanı sezon finali
Yasak Elma 47. bölüm fragmanı sezon finali
Belgeselden etkilendi, kolları sıvadı, siparişleri yetiştiremiyor
Belgeselden etkilendi, kolları sıvadı, siparişleri yetiştiremiyor
Altaylı'dan tartışılacak sözler: 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler
Altaylı'dan tartışılacak sözler: 100 kere talimat yayınlansa o çakardan vazgeçmezler
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar
Elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandılar
İşsizlik maaşı ödeme günü bayram öncesi ne zaman?
İşsizlik maaşı ödeme günü bayram öncesi ne zaman?
Yorumlar