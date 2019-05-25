Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi

Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 15.13'te Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden hissedildi
Yerin 15.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi.
Can ya da mal kaybı yaşanmadı
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD ise 3.9 olarak açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD'ta yer alan son deprem verileri şöyle:
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