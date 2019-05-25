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Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi

Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan hissedildi

Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 15.13'te Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedildi

Yerin 15.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi.

Can ya da mal kaybı yaşanmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD ise 3.9 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD'ta yer alan son deprem verileri şöyle:

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