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Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu

Fenerbahçe aradığı stoperi Belçika'da buldu

Sezon sonunda Gent'ten ayrılmak isteyen Dylan Bronn ile el sıkışıldı. Teknik heyetin de onay verdiği 1.86'lık stoper için kulübü ile de anlaşma sağlanırsa transfere nokta koyulacak. Bronn, hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn. 

Sabah gazetesinin haberine göre Belçika'nın Gent takımında oynayan 1.86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon toplam 33 maç oynayan ve 8 gol atan Bronn özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

Teknik heyetin de onay verdiği Bronn'un sözleşmesinin 2021'de bitmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği belirtildi.

Kariyerine Cannes'ta başlayan 23 yaşındaki stoper, 2017'de Gent'e transfer oldu. Ara transferde adı Galatasaray ile de anılan Bronn'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı 3 milyon Euro civarına çekmeyi planladığı ve bunun gerçekleşmesi halinde transferi bitireceği ifade edildi.

BRAHİMİ'YE 3 MİLYON EURO VE İMZA PARASI

Bu arada Portekiz A Bola Gazetesi, Kanarya'nın, Porto'da sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'ye 3 milyon Euro net maaş, 3 milyon Euro da imza parası teklif ettiğini yazdı

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