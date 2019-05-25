Mehmed Şevket Eygi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gizli raporunda ne olduğunu sordu

Mehmed Şevket Eygi, Milli Gazete’deki köşesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılan gizli rapordan söz ederek raporun tamamının sorumlu zevat tarafından okunması gerektiğini söyledi.

“Diyanet’in DİNÎ-SOSYAL TEŞEKKÜLLER GELENEKSEL DİNÎ-KÜLTÜREL OLUŞUMLAR ve YENİ DİNÎ YÖNELİŞLER başlıklı 225 sayfalık gizli raporunda acaba neler yazıyor?” diye sordu.

Ardından “Bu raporun tamamının ilgili ve sorumlu zevat tarafından dikkatle okunacağını hiç sanmıyorum” yazdı.

Eygi, 1980 askeri darbesi yönetimi tarafından hazırlandığını belirttiği bir raporu da hatırlattı ve şunları kaydetti: "1980 askerî darbesinden sonra, o zamanki Başkan Tayyar Altıkulaç yine böyle çok gizli bir rapor hazırlamış, bu rapor Çankaya’da cunta generallerine okunmuştu. Bendeniz o raporu gördüm, Süleymancılığın ve Nurculuğun zararlı olduğunu, kapatılmaları gerektiğini açıkça yazıyordu."