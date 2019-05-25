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Melih Gökçek'ten 1 milyonluk cip iddialarına yanıt!

Melih Gökçek'ten 1 milyonluk cip iddialarına yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, belediyeye ait cipin halen kendisinde olduğu eleştirisine yanıt veren Melih Gökçek, "Devletin güvenlik nedeniyle valilik kararı neticesinde kendisine araç tahsis ettiğini" belirtti.

Gökçek, belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra valilik komisyon kararıyla kendisine cip tahsis edildiğini söyledi.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede 3 cipin bulunduğunu ve bu ciplerden birinin Gökçek’te olduğunu söylemişti.

"3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon lira"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon lira. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle birlikte" açıklaması yaptı.

Öte yandan Mansur Yavaş, muhabirlerin "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı? sorusuna "Bir yerden 100 bin tane top çıktı" diye yanıtlamıştı. Gökçek bu iddiaya da Twitter hesabından cevap verdi.

Gökçek'in ilgili tweetleri şöyle:

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