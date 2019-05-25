Melih Gökçek'ten 1 milyonluk cip iddialarına yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, belediyeye ait cipin halen kendisinde olduğu eleştirisine yanıt veren Melih Gökçek, "Devletin güvenlik nedeniyle valilik kararı neticesinde kendisine araç tahsis ettiğini" belirtti.

Gökçek, belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra valilik komisyon kararıyla kendisine cip tahsis edildiğini söyledi.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede 3 cipin bulunduğunu ve bu ciplerden birinin Gökçek’te olduğunu söylemişti.

"3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon lira"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon lira. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle birlikte" açıklaması yaptı.

Öte yandan Mansur Yavaş, muhabirlerin "Belediyede sizi en çok ne şaşırttı? sorusuna "Bir yerden 100 bin tane top çıktı" diye yanıtlamıştı. Gökçek bu iddiaya da Twitter hesabından cevap verdi.

Gökçek'in ilgili tweetleri şöyle:

2️⃣MANSUR YAVAŞ’IN ALGI YÖNETİMİ ATTIĞIM ÜÇ TWİTLE TERSYÜZ OLUNCA, BİR ANDA FETOCULARDAN, CHP’LİLERDEN İNANILMAZ BİR SOSYAL MEDYA SALDIRISI.



“JİPİ BELEDİYEYE GERİ VER”



KORO HALİNDE BAŞLADILAR.



NEDİR BU JİP MESELESİ➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Mayıs 2019

3️⃣DEVLET SAĞ SOL AYIRIMI YAPMADAN GÜVENLİK NEDENİYLE HAYATİ SALDIRIYA MARUZ KALACAK HERKEZE VALİLİK KOMİSYON KARARIYLA KORUMA VE BUNLARA ARAÇ VERİR.



BEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AYRILDIKTAN SONRA DEVLET BANA KORUMA VE KORUMALARA ARAÇ TAHSİS ETTİ.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Mayıs 2019

4️⃣BENİM KENDİ KULLANDIĞIM ARACIN DEVLETLE VE BELEDİYE İLE İLGİSİ YOK.



BELEDİYEDEN GELEN ARAÇ KORUMALARI TAŞIYOR...



BÖYLE BİR OLAYIN ABARTILMASININ TEK NEDENİ YAVAŞ’IN YALAN BİLGİLERİNİN ORTAYA DÖKÜLMESİ.



JİP MESELESİNİ GÜNDEME DÜŞÜREN BELEDİYE KAYNAKLARI.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Mayıs 2019