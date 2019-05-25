Komünist Başkan Maçoğlu'nda kendi partisi TKP'den de tepki geldi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na belediye binasında "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alınmasına bir tepki de kendi partisi TKP'den geldi.

7 Mayıs'ta Tunceli Belediye Meclisi, Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye hizmet binasında "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alındı.

Maçoğlu'na belediye binasında "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alınması sonrası TKP bir açıklama yaptı.

''Yersiz olmuştur''

Karara ilişkin açıklama yapan TKP, "Ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

TKP açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Belediye Meclisi toplantısında belediye binasına "Dersim Belediyesi" tabelasının da asılması doğrultusunda karar alınmasından sonra bir kısım medya ve bazı siyasi çevrelerce Belediye Başkanı Sayın Fatih Maçoğlu'na dönük amacı belli bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

Ovacık Belediye Başkanlığı dönemindeki belediyecilik anlayışı ile kamuoyunda büyük bir beğeni toplayan Fatih Maçoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde geniş bir siyasi ittifakın temsilcisi olarak Türkiye Komünist Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu bilinmektedir.

Söz konusu ittifak, neredeyse insanların tamamının kendisini Dersimli olarak adlandırdığı bir kentte halkın çıkarları doğrultusunda bir yerel yönetim pratiği yaratmak için görev üstlenmiştir.

Tüm kaynakları tüketip, ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken Türkiye Komünist Partisi açısından tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur.

Türkiye Komünist Partisi için Dersim'de gerçekleştirilmeye çalışılan belediyecilik deneyimini değerli ve önemli kılan ve kılacak olan para babalarının değil emekçilerin çıkarlarını gözeten, tüm Türkiye'de halkçı bir belediyeciliğin mümkün olduğuna dair umudu büyüten, emekçileri birleştiren adımlar atılmasıdır. TKP'nin ilgilendiği budur."

Mahkeme durdurdu

Tunceli Belediyesi'nin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.