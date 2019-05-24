HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Komünist Başkan Maçoğlu'ndan "Dersim tabelası" açıklaması

Komünist Başkan Maçoğlu'ndan "Dersim tabelası" açıklaması

TKP'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kamuoyunda çok fazla tepkilere neden olan belediye tabelasına Dersim yazılmasıyla ilgili "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Maçoğlu, belediye meclisi kararıyla belediye girişinde bulunan tabeladaki "Tunceli" yazısının kaldırılıp "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''Karar valilik makamına gönderildi''

Maçoğlu, "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki Tunceli Belediyesi tabelasının altında Dersim Belediyesinin yazılı olduğunu söyledi.

''Halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine yapıldı''

Vatandaşların da Dersim ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

"Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı.

Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor. Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor"

Ne olmuştu?

Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermiş, binanın tabelası değiştirilmişti.

Maçoğlu destekçilerinden bile tepki almıştı

Karara Maçoğlu'nun en büyük destekçilerinden biri olan Gökhan Özoğuz başta olmak üzere bir çok kesimden tepki geldi.

Sosyal medyada hayli destekçisi olan Maçoğlu bu kez tepkilerle karşılaştı. Maçoğlu'na tepki gösterenler arasında ona olan sempatisini saklamayan ve her fırsatta desteğini gösteren Athena Gökhan da vardı. Kararın meclisten geçmesi gerektiğinin altını çizen Gökhan Özoğuz, 'Ferdi duygusal karar almalar kaos yaratır' dedi. 

İlgili Haberler
Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı! Gökhan Özoğuz bile tepki koydu Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti İsmail Küçükkaya Komünist Başkan'a seçimden önce verdiği sözü tuttu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'na traktör hediye etti
Foto Galeri Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'na traktör hediye etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gezmek için otomobil kiralayan üniversitelilerden feci kaza
Gezmek için otomobil kiralayan üniversitelilerden feci kaza
Annesinin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu ağlattı
Annesinin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu ağlattı
Dilipak'tan çok tartışılacak YSK eleştirisi: Kopyala-yapıştır yöntemiyle yazılmış
Dilipak'tan çok tartışılacak YSK eleştirisi: Kopyala-yapıştır yöntemiyle yazılmış
Eljif Elmas için İtalyanlar kapışıyor
Eljif Elmas için İtalyanlar kapışıyor
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor! İş imzaya kaldı
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor! İş imzaya kaldı
Fenerbahçe'ye Türk Telekom morali
Fenerbahçe'ye Türk Telekom morali
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları resimli cuma kutlama sözleri 2019
Cuma mesajları resimli cuma kutlama sözleri 2019
Naz Mila kaç yaşında Naz Mila'nın eşi kim ne iş yapıyor?
Naz Mila kaç yaşında Naz Mila'nın eşi kim ne iş yapıyor?
NASA Mars bileti nasıl alınır Nasa bileti kaç para
NASA Mars bileti nasıl alınır Nasa bileti kaç para
Sarıyer’de İETT Otobüsü, öndeki otobüse çarptı; 2 yaralı
Sarıyer’de İETT Otobüsü, öndeki otobüse çarptı; 2 yaralı
Mars'a isim yollamak NASA 2020 bileti nasıl alınır?
Mars'a isim yollamak NASA 2020 bileti nasıl alınır?
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Ozanlı Stuttgart, avantajı kaptırdı
Ozanlı Stuttgart, avantajı kaptırdı
Ramazan Bayramı başlangıç tarihi tatil ne zaman başlıyor?
Ramazan Bayramı başlangıç tarihi tatil ne zaman başlıyor?
Yorumlar 1 yorum