Komünist Başkan Maçoğlu'ndan "Dersim tabelası" açıklaması

TKP'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kamuoyunda çok fazla tepkilere neden olan belediye tabelasına Dersim yazılmasıyla ilgili "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Maçoğlu, belediye meclisi kararıyla belediye girişinde bulunan tabeladaki "Tunceli" yazısının kaldırılıp "Dersim" olarak değiştirilmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

''Karar valilik makamına gönderildi''

Maçoğlu, "Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" dedi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki Tunceli Belediyesi tabelasının altında Dersim Belediyesinin yazılı olduğunu söyledi.

''Halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine yapıldı''

Vatandaşların da Dersim ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

"Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı.

Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor. Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor"

Ne olmuştu?

Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermiş, binanın tabelası değiştirilmişti.

Maçoğlu destekçilerinden bile tepki almıştı

Karara Maçoğlu'nun en büyük destekçilerinden biri olan Gökhan Özoğuz başta olmak üzere bir çok kesimden tepki geldi.

Sosyal medyada hayli destekçisi olan Maçoğlu bu kez tepkilerle karşılaştı. Maçoğlu'na tepki gösterenler arasında ona olan sempatisini saklamayan ve her fırsatta desteğini gösteren Athena Gökhan da vardı. Kararın meclisten geçmesi gerektiğinin altını çizen Gökhan Özoğuz, 'Ferdi duygusal karar almalar kaos yaratır' dedi.